Антидроновые одеяла передали из Люберец в зону СВО

Члены Ассоциации ветеранов СВО в Люберцах передали участнику специальной военной операции Владимиру антидроновые одеяла для его боевых товарищей. Приспособления защитят от обнаружения тепловизора, могут укрыть как человека, так и военную технику.

Заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Николай Чернобровкин и муниципальный депутат Вячеслав Калинин встретились с Владимиром и вручили ему несколько антидроновых одеял.

«Мы стараемся делать все возможное, чтобы поддержать наших бойцов на фронте и обеспечить их всем необходимым. Для нас важно не только снабжать ребят, но и поддерживать морально, показывая, что о них помнят и заботятся», — отметил Николай Чернобровкин.

Владимир попросил собрать гуманитарную помощь для бойцов на Краснолиманском направлении. Представители власти составили список необходимых вещей и приступили к сбору.

Участник СВО поблагодарил всех за помощь, рассказал о службе и подчеркнул, насколько важна поддержка из дома.