«Ангелы Донбасса». В память о погибших в Донецке детях запустили шары

В Донецке почтили память погибших от вооруженной агрессии Украины в Донбассе детей. Об этом рассказал руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Муратов, сообщило РИА «Новости» .

«Это памятная дата, дата, которая объединяет всех жителей Донбасса, потому что все понимают, что невинных детей, которым еще жить и жить, сегодня с нами больше нет», — сказал он.

Церемония прошла у мемориала «Аллея ангелов». Тысячу шаров с надписью «Ангелы Донбасса» запустили в небо.

«Сегодня мы скорбим вместе со всеми, кто потерял своих детей», — подчеркнул замминистра молодежной политики ДНР Константин Комленок.

«Аллея ангелов» — мемориальный комплекс, открытый в 2015 году в память о мальчиках и девочках, скончавшихся во время украинских бомбежек. В композицию аллеи входят плита с именами юных жертв и памятник детям Донбасса. На скульптурной композиции мальчик смотрит в небо, прикрывая собой младшую сестру. С 2014 года в республике погибли 240 детей, более 900 получили ранения.

Только с начала 2024 года в России из-за ударов со стороны Украины погибли минимум 40 детей, рассказал РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранения получили 143 ребенка.

Ранее двое детей пострадали от обстрела ВСУ белгородского села Никольское. Мальчики получили ранения ног, лица, грудной клетки.