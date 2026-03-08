Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта семью кавалера ордена Мужества

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с семьей павшего в зоне СВО кавалера ордена Мужества Олега Шорикова. Он навестил жену и дочерей героя в Лобне и поздравил их с Международным женским днем.

«Мы знаем, какая у вас дружная семья, как вы поддерживаете друг друга — вы большие молодцы. Девочки хорошо учатся, занимаются творчеством. Хочу пожелать вам здоровья и благополучия», — отметил губернатор.

У военнослужащего остались мать, жена и две дочери восьми и 13 лет.

Шорикова мобилизовали в октябре 2022 года. Он прошел подготовку, отправился в зону спецоперации и воевал на самых горячих участках. За проявленные в боях самоотверженность и отвагу его посмертно наградили орденом Мужества.

Вдова Ирина Шорикова рассказала, что ее погибшему супругу присвоили позывной Пионер. Военнослужащий всегда стремился быть первым и приходил на помощь другим в трудную минуту. В памяти сослуживцев он остался человеком с большой буквы и бесстрашным бойцом.

«Как говорится, пионер всему пример. Потому Олега и стали так называть на передовой — он действительно был для всех примером. Ему приходилось неоднократно рисковать своей жизнью», — отметила вдова.

Боец погиб 1 мая 2024 года после тяжелого ранения во время доставки боеприпасов на передовую. Военнослужащему оказали первую помощь, отправили в госпиталь и провели сложнейшую операцию, но спасти его не удалось.

«О том, что он получил ранение, мне рассказала дочь. Я дозвонилась до Олега, спросила, насколько все серьезно, он отшутился: „Да все нормально, везут в больницу, жить буду“. Хотя на самом деле, как выяснилось, его повреждения были очень серьезными», — рассказала теща героя Тамара Гурикова.

Дочери бойца признались губернатору, что гордятся своим отцом и бережно хранят память о нем. Младшая увлекается готовкой, а старшая — рисованием и игрой на гитаре. Во время встречи она продемонстрировала свой музыкальный талант и отметила, что ей не хватает отца.