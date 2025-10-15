Аналитики сообщили о перерезанном наземном снабжении ВСУ в Купянске
«Украина.ру» сообщила о «перерезанном» наземном снабжении ВСУ в Купянске
Наземное сообщение украинской группировки в районе Купянска якобы полностью перерезано. Об этом сообщило «Украина.ру».
Как отмечает издание, единственным возможным способом снабжения подразделений, по заявлениям источников, может оставаться использование беспилотников.
Официальных комментариев от украинской стороны по этому поводу не поступало. В Минобороны России ситуацию также не комментировали.
Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» сообщил, что российские подразделения на купянском направлении продолжают расширять зону контроля, несмотря на сопротивление ВСУ. По его словам, российским штурмовикам удалось продвинуться в нескольких районах Купянска, расчленив оборону противника и заняв выгодные позиции.