«Украина.ру» сообщила о «перерезанном» наземном снабжении ВСУ в Купянске

Наземное сообщение украинской группировки в районе Купянска якобы полностью перерезано. Об этом сообщило «Украина.ру» .

Как отмечает издание, единственным возможным способом снабжения подразделений, по заявлениям источников, может оставаться использование беспилотников.

Официальных комментариев от украинской стороны по этому поводу не поступало. В Минобороны России ситуацию также не комментировали.

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» сообщил, что российские подразделения на купянском направлении продолжают расширять зону контроля, несмотря на сопротивление ВСУ. По его словам, российским штурмовикам удалось продвинуться в нескольких районах Купянска, расчленив оборону противника и заняв выгодные позиции.