Военный аналитик Алексей Леонков назвал морскую пехоту спецназом российского флота, который способен выполнять любые поставленные задачи. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, с помощью водоплавающей техники морские пехотинцы могут быстро достичь береговой линии и обеспечить захват плацдармов. На вооружении также есть и артиллерийские орудия. Благодаря ним проходит оборона плацдарма с дальнейшим развитием операции, пояснил аналитик.

«В специальной военной операции морпехи показали себя еще с другой стороны: что они могут выполнять наравне с механизированными частями, с мотострелками, успешные операции по освобождению городов, по работе на территории», — заявил Леонков.

Он также отметил, что в условиях дефицита путей снабжения морпехи выполняют самые сложные задачи с минимальными потерями.