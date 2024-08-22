Америку проинформировали о фронтовой обстановке и потребностях ВСУ

Глава МО Украины Умеров доложил США о ситуации на фронте и потребностях ВСУ

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с представителями конгресса Соединенных Штатов во время их визита в Киев. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook*.

«Вместе с командой проинформировали американских партнеров о текущей ситуации на фронте, в частности в прилегающих к Сумской области территориях», — написал Умеров.

Он также вновь обратился к союзникам с просьбой разрешить использовать дальнобойное оружие для ударов по России.

Тем временем NBC News сообщил, что некоторые политики забеспокоились по поводу ВСУ и их снабжения после вторжения в Курскую область. Чиновники переживают, что пути снабжения Украины окажутся перегруженными, поскольку нужно поддерживать войска на российской земле и одновременно отражать атаку ВС РФ.

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