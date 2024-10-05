Американцы обвинили Путина в навязывании Трампу негативного мнения об Украине

Президент России Владимир Путин якобы привил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу негативное мнение об Украине. Об этом сообщило издание The New York Times .

По данным журналистов, это произошло на встрече Путина и Трампа в Гамбурге в июле 2017 года. Тогда экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон вышел из конференц-зала, вынул из кармана записки и передал встревоженным помощникам в Белом доме краткое содержание переговоров.

Тиллерсон указал на необходимость поработать над тем, чтобы изменить мнение Трампа об Украине. Экс-госсекретарь наблюдал, как Путин «провел мастер-класс по формированию мышления» тогдашнего американского лидера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал возможную встречу Путина и главы США Джо Байдена. Предпосылок для нее нет, но президент открыт для любых контактов, заявил официальный представитель Кремля.