Американцы обвинили Путина в навязывании Трампу негативного мнения об Украине
NYT: Путин сформировал у Трампа негативное мнение об Украине
Президент России Владимир Путин якобы привил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу негативное мнение об Украине. Об этом сообщило издание The New York Times.
По данным журналистов, это произошло на встрече Путина и Трампа в Гамбурге в июле 2017 года. Тогда экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон вышел из конференц-зала, вынул из кармана записки и передал встревоженным помощникам в Белом доме краткое содержание переговоров.
Тиллерсон указал на необходимость поработать над тем, чтобы изменить мнение Трампа об Украине. Экс-госсекретарь наблюдал, как Путин «провел мастер-класс по формированию мышления» тогдашнего американского лидера.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал возможную встречу Путина и главы США Джо Байдена. Предпосылок для нее нет, но президент открыт для любых контактов, заявил официальный представитель Кремля.