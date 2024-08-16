Американскую ракету обезвредили у объекта ТЭК в Курской области

Пиротехники МЧС России обезвредили ракету, предположительно, американского производства вблизи территории энергетического комплекса в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня проводились мероприятия по обезвреживанию ракеты, предположительно, производства США в районе объекта энергетического комплекса», — рассказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что пиротехники применяли современное оборудование и технику ради обеспечения максимальной безопасности личного состава. Всего за сутки удалось обследовать площадь около двух гектаров. В общей сложности спасатели МЧС России обезвредили более 70 опасных предметов.

В ведомстве попросили местных жителей при обнаружении подозрительных объектов не приближаться к ним и сообщить о находке по номеру 112.

Ранее российские военные уничтожили ракетным ударом стрелявшие по Курской области установки HIMARS.