Американскую ракету обезвредили у объекта ТЭК в Курской области
МЧС: у курского объекта ТЭК обезвредили, предположительно, американскую ракету
Пиротехники МЧС России обезвредили ракету, предположительно, американского производства вблизи территории энергетического комплекса в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сегодня проводились мероприятия по обезвреживанию ракеты, предположительно, производства США в районе объекта энергетического комплекса», — рассказали в МЧС.
В ведомстве добавили, что пиротехники применяли современное оборудование и технику ради обеспечения максимальной безопасности личного состава. Всего за сутки удалось обследовать площадь около двух гектаров. В общей сложности спасатели МЧС России обезвредили более 70 опасных предметов.
В ведомстве попросили местных жителей при обнаружении подозрительных объектов не приближаться к ним и сообщить о находке по номеру 112.
Ранее российские военные уничтожили ракетным ударом стрелявшие по Курской области установки HIMARS.