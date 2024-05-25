Многие жители восточной части Украины ждут прихода российских войск. Об этом сообщил американский военный журналист и ветеран ВМС США Патрик Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom .

«Я сам видел, в районах Донецка и Луганска подавляющее большинство людей — русские, как и в Мариуполе. <…> Они говорят, что ждут российские войска. Я брал интервью у жителей Авдеевки, и они тоже сказали, что они ждали почти 10 лет их прихода», — рассказал Ланкастер.

Журналист объяснил это тем, что большая часть населения этих районов — этнические русские. И хотя у них есть украинские паспорта, они не имели ничего общего с киевским режимом.

Ранее доброволец-одессит с позывным Гризли заявил, что Одесса — это русский город и выразил готовность освобождать свою малую родину. По его словам, этого ждут многие жители города.