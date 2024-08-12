Журналист Миллер: в ВСУ признают, что армия России может скоро взять Нью-Йорк

Украинские военные ожидают потери контроля над населенным пунктом Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике из-за действий российских военных. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Кристофер Миллер.

«Это может произойти хоть завтра», — привел Миллер слова одного из украинских военных.

Минобороны России в воскресенье сообщало о занятии бойцами группировки войск «Центр» более выгодных позиций и нанесении огневого поражения формированиям боевиков в районах населенных пунктов Гродовка, Воздвиженка, Торецк и Миролюбовка в ДНР.

Украинские власти в 2021 году в рамках политики дерусификации переименовали населенный пункт Новгородское в Нью-Йорк.

Ранее в понедельник стало известно, что группировка ВСУ попала в окружение на Торецком направлении.