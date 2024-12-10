Американский журналист назвал единственный способ перехватить «Орешник»

Российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» сможет перехватить только американский комплекс THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Об этом заявил обозреватель The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

THAAD — единственная система, которая может перехватывать гиперзвуковые ракеты.

«Конечно, Соединенные Штаты и их союзники располагают лишь горсткой этих важных систем», — отметил журналист.

По его словам, THAAD вряд ли испытают против российского гиперзвукового оружия. Это связано с многочисленными оборонными обязательствами США и неразберихой в оборонно-промышленной базе.

Замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила о неспособности «Орешника» преломить ход конфликта на Украине. По ее словам, в США не увидели стратегических изменений после пуска ракеты.