Американский транш Украине застопорился из-за роста популярности Харрис

Politico: популярность Харрис замедлила выделение Украине пакета в $50 млрд

Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency
Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актуальность вопроса о поддержке ВСУ снизилась на фоне роста популярности кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщила газета Politico.

По информации ее источников, одобрение пакета помощи Украине в 50 миллиардов долларов отошло на второй план.

«Вся идея заключалась в том, чтобы защитить [помощь Украине] от [кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда] Трампа, но сейчас с Харрис ситуация иная», — рассказал один из европейских чиновников.

Газета отметила, что задержка транша вносит раскол в переговоры США и Евросоюза, потому что Белый дом перестал считать острым вопрос финансирования Украины.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив предположил, что кадровые перестановки в украинском правительстве произошли из-за ультиматума, который выдвинули США. По его мнению, Белый дом пригрозил Украине приостановкой военной и финансовой помощи. Издание Politico, напротив, указало на тревогу в США из-за перестановок в Киеве, сообщил RT.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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