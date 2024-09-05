Американский транш Украине застопорился из-за роста популярности Харрис

Актуальность вопроса о поддержке ВСУ снизилась на фоне роста популярности кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщила газета Politico .

По информации ее источников, одобрение пакета помощи Украине в 50 миллиардов долларов отошло на второй план.

«Вся идея заключалась в том, чтобы защитить [помощь Украине] от [кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда] Трампа, но сейчас с Харрис ситуация иная», — рассказал один из европейских чиновников.

Газета отметила, что задержка транша вносит раскол в переговоры США и Евросоюза, потому что Белый дом перестал считать острым вопрос финансирования Украины.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив предположил, что кадровые перестановки в украинском правительстве произошли из-за ультиматума, который выдвинули США. По его мнению, Белый дом пригрозил Украине приостановкой военной и финансовой помощи. Издание Politico, напротив, указало на тревогу в США из-за перестановок в Киеве, сообщил RT.