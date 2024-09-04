«Американцы поставили жесткое требование». Стали известны причины отставок на Украине

Волна отставок на Украине связана с ультиматумом, который США выдвинули главе офиса украинского президента Андрею Ермаку и Владимиру Зеленскому. Таким мнением в беседе с 360.ru поделился политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлив.

«Год назад Зеленскому и Ермаку американцы поставили жесткое требование о замене целого большого списка людей в кабинете министров», — отметил Павлив.

По его словам, в октябре 2023 года перечень насчитывал 600 фамилий, но по итогу его не реализовали. Тогда же американцы требовали заменить премьер-министра Дениса Шмыгаля на посла Украины в США Оксану Маркарову.

«И весь год по большому счету Ермак с Зеленским занимались тем, что играли в „Тяни-толкай“: то обещая, что вот-вот проведут эти отставки, то находя отговорки», — уточнил политолог.

Он отметил, что отчеты Украины за предоставленную Западом военную помощь вызвали шок в Госдепе.

Павлив пояснил, что во время недавнего визита Ермака в США ему официально заявили о персональных санкциях, пригрозили уголовным делом за нелегальный лоббизм и приостановкой военной и финансовой помощи Украине.

«Ермак сдался, но даже в таком случае они пытаются обмануть американцев. Большая часть лиц, которая написала заявления об отставке, будет так или иначе все равно встроена в систему власти», — пояснил политтехнолог.

Он подчеркнул, что украинские власти выполняют из-под палки требования США, но «выполняют, не выполняя».

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