Экс-депутат АдГ Петерсен: НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца

Бывший депутат гамбургского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен раскритиковала позицию НАТО по отношению к Украине и России. По ее мнению, альянс использует украинские ресурсы и человеческий потенциал в противостоянии с Россией, сообщило РИА «Новости» .

«НАТО будет воевать с Россией до последнего украинца», — заявила она, подчеркнув, что настоящие интересы самих украинцев западные страны не учитывают.

Петерсен также призвала «задаться вопросом», нужно ли Украине такое участие в конфликте и отметила, что нельзя допускать, чтобы украинцы «делали грязную работу в интересах Запада».

Ее комментарий прозвучал на фоне заявления немецкого главы МИД Йоханна Вадефуля о том, что Украина «будет иметь возможность оказывать влияние на территорию РФ», детали он раскрывать не стал.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, что Украина скоро получит дальнобойные системы вооружения, разработанные в сотрудничестве с Лондоном. Поставка, по его словам, состоится в ближайшие недели и месяцы.