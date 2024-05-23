Американский конгрессмен показал карту России с зоной ударов ракетами США

В конгрессе США призвали отменить запрет для Украины бить по России американским оружием. Такую идею предложил глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Он показал американскому госсекретарю Энтони Блинкену карту территорий России. На ней выделены зоны, которые могут поразить поставленные Соединенными Штатами ракеты ATACMS Украине. Видео опубликовали на сайте телеканала C-SPAN.

«Я говорю с ними (украинцами — прим. ред.), они не смогут добиться победы с ограничениями, которые вы, а не конгресс, наложили на них», — отметил он.

На карте изображена запретная для ударов американским оружием территория, где Россия якобы размещает артиллерию и ракетные комплексы. Он спросил у Блинкена, пересмотрит ли тот вопрос по ударам ВСУ по России. Госсекретарь США не стал отвечать, заметив, что такие решения должна принимать сама Украина.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил Соединенные Штаты о последствиях. По его словам, удары американским оружием по РФ напрямую втянут США в украинский конфликт.