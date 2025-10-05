Американский Cougar перешел на сторону России. Броня НАТО работает на СВО

Российские военные направили в зону специальной операции трофейную бронемашину американского производства Cougar. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

Кадыров объяснил, что броневик российские бойцы захватили во время штурма позиций ВСУ. Технику вывели за зону СВО, чтобы ее могли осмотреть специалисты.

После этого бронемашину решили вернуть в строй. Использовать ее будут уже против украинских войск. Кадыров отметил, что Cougar — машина тяжелая, но все же уступает отечественным образцам по характеристикам, надежности и выносливости.

Американский MRAP Cougar создавался на базе гражданского грузовика. Основной целью проекта его создатели видели эффективную защиту военных от мин и взрывов. Броневик стоит на вооружении у десятков стран.

Ранее трофеи с передовой передали в музей СВО в Котельниках.