Американские СМИ сообщили о вырисовывающихся контурах соглашения по Украине

Контуры устойчивого мирного соглашения по Украине начинают вырисовываться. Об этом заявил колумнист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По его мнению, в договор войдут скорейшее вступление Украины в ЕС, демилитаризованная зона вдоль линии прекращения огня, передача контроля над Запорожской АЭС американской стороне, а также инвестиции в восстановление страны.

Вероятно, американцы предложат урегулировать территориальный спор по примеру Корейского полуострова: и в Пхеньяне, и в Сеуле по-прежнему претендуют на всю его территорию.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет добиться завершения конфликта на Украине, а не перемирия.