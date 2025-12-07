Аналитики американского Института изучения войны (ISW) ради выигрыша на сайте ставок Polymarket временно изменили карту боевых действий на Украине. Они указали Димитров (украинское название — Мирноград) как освобожденный Россией город, сообщил сайт 404Media .

На децентрализованной платформе рынков предсказаний завершался спор о том, что к 15 ноября российская армия займет Димитров в ДНР. В последнюю ночь ISW изменил карту боевых действий так, будто город перешел под контроль России, а в 10:48 UTC (13:48 по московскому времени) показал прежние данные.

«Если бы Россия захватила Мирноград к середине ноября, некоторые игроки выиграли бы. <…> Похоже, кто-то придумал на Украине российский аванс, чтобы манипулировать рынками онлайн-гемблинга», — заявил автор статьи.

Когда пользователи платформы заметили обман, институт признал факт редактирования. ISW не подтвердил, что сделал это ради ставок на Polymarket, и принес извинения за неточность.

В действительности российские войска в ноябре окружили Димитров, сообщил RT. В городе заблокировали около тысячи солдат Вооруженных сил Украины.