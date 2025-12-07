Американские аналитики заранее отдали России Мирноград ради выигрыша на ставках
ISW правил карту конфликта на Украине ради выигрыша на Polymarket
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) ради выигрыша на сайте ставок Polymarket временно изменили карту боевых действий на Украине. Они указали Димитров (украинское название — Мирноград) как освобожденный Россией город, сообщил сайт 404Media.
На децентрализованной платформе рынков предсказаний завершался спор о том, что к 15 ноября российская армия займет Димитров в ДНР. В последнюю ночь ISW изменил карту боевых действий так, будто город перешел под контроль России, а в 10:48 UTC (13:48 по московскому времени) показал прежние данные.
«Если бы Россия захватила Мирноград к середине ноября, некоторые игроки выиграли бы. <…> Похоже, кто-то придумал на Украине российский аванс, чтобы манипулировать рынками онлайн-гемблинга», — заявил автор статьи.
Когда пользователи платформы заметили обман, институт признал факт редактирования. ISW не подтвердил, что сделал это ради ставок на Polymarket, и принес извинения за неточность.
В действительности российские войска в ноябре окружили Димитров, сообщил RT. В городе заблокировали около тысячи солдат Вооруженных сил Украины.