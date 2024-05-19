Американская граната взорвалась в «сухом порту» Одессы | 360°

19 мая 2024, 14:43
Американская граната взорвалась в «сухом порту» Одессы
«Страна.ua»: граната США взорвалась в логистическом центре в Одессе
Охранник получил тяжелые травмы при взрыве американской гранаты в «сухом порту» Одессы. Как уточнило украинское издание «Страна.ua», боеприпас сдетонировал в логистическом центре для приема фур «Евротерминал».
«Тяжелые травмы получил охранник терминала. Правоохранители сообщают, что на месте были найдены осколки от гранаты М-67 американского производства», — передали авторы материала.
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По предварительным данным, гранату в «сухой порт» принес сам пострадавший сотрудник. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее два человека — сотрудник полиции и гражданский — пострадали при взрыве гранаты в Киевской области. Взрывчатку бросил мужчина, убегавший от силовика. Полицейские возбудили дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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