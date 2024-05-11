Два человека пострадали при взрыве гранаты в Киевской области | 360°

Мир 11 мая 2024, 23:46 Два человека пострадали при взрыве гранаты в Киевской области РИА «Новости»

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Сотрудник полиции и гражданский пострадали при взрыве гранаты в Броварах Киевской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Сапожко.

«В центре Броваров, на бульваре Независимости <…> примерно в 20:40 (совпадает с московским временем — прим. ред.) раздался взрыв. По предварительной информации, пострадали два человека, один из них сотрудник полиции», — написал он.

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По словам мэра, на месте работают медики и правоохранители. Подробности происшествия выясняются.

Позже украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором видно, что мужчине в форме пытались оказать помощь, а ко второму пострадавшему, лежащему в луже крови, никто не подошел и не пытался помочь.

Полиция подтвердила, что гранату в Броварах бросил мужчина, убегавший от силовика. Они расценили его действия как хулиганские. Обоих госпитализировали.

Полицейские возбудили в отношении задержанного дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконному обращению с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Ранее власти Кривого Рога сообщили о взрыве в Никополе, пострадал инфраструктурный объект.