«Аллея отцов» появилась у школы «Флагман» в Химках

Совместно с жителями участие в мероприятии приняли секретарь местного отделения партии Елена Землякова, депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, депутат Совета депутатов Евгений Иноземцев и начальник Управления по образованию Юрий Кандалов. Активисты отделения партии в Химках и молодогвардейцы «Единой России» присоединились к ним.

«Эта аллея станет символом крепкой семьи, преемственности поколений и любви к Родине. Спасибо всем участникам за то, что присоединились к нам сегодня. С праздником, уважаемые папы!» — сказала глава городского округа Елена Землякова.

Мастер-класс по изготовлению скамеек организовали для жителей Химок. Под руководством опытных наставников дети и взрослые распилили, просверлили и отшлифовали доски. Затем участники переместились во двор школы, где высадили молодые ивы. Всего на аллее появилось 20 деревьев.

«Такие совместные мероприятия учат детей ответственности, а для пап становятся особым поводом для гордости. „Аллея отцов“ — это живая память, которая будет расти и крепнуть вместе с нашими детьми», — отметил депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Семейные ценности занимают особую роль в жизни горожан.

«Мой отец — главный пример. Он научил меня не бояться трудностей, держать слово и отвечать за тех, кого любишь. Сейчас у меня растет сын, и я хочу быть для него таким же другом и наставником. Эти акции сплачивают, и аллея станет живым напоминанием, что мы — семья», — поделился участник специальной военной операции Андрей.

День отца отмечают по инициативе депутата Государственной думы от фракции «Единая Россия», заслуженного артиста Дениса Майданова, который предложил эту идею в июле 2021 года на стратегической сессии «Народная программа „Единой России“ — семьям с детьми».