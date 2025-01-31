Алкаши-наркоманы. Стало известно, чем занимались боевики ВСУ в Курской области

Военнослужащие ВСУ активно принимали алкоголь и наркотики во время пребывания в оккупированном курском приграничном селе Русское Поречное. Об этом РИА «Новости» сообщил пленный украинский боевик Евгений Фабрисенко.

«Сослуживцы употребляли наркотики и алкоголь. В частности, наш старший группы употреблял алкоголь», — рассказал пленный.

При этом Фабрисенко уточнил, что сам он спиртные напитки и запрещенные вещества не принимал.

Следственный комитет России 31 января сообщал, что ведомство установило пятерых причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное военных ВСУ.

По данным следствия, Фабрисенко вместо с рядом сослуживцев совершал изнасилования, убийства и насильственные действия сексуального характера.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ убили 22 жителя курского села, тела обнаружили в подвалах.