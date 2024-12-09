Александр Дугин провел урок мужества в школе «Багратион» в Одинцове

На встречах в школах региона ребятам вручают памятные буклеты, где можно ознакомиться с биографией Дарьи — журналистки и политолога, которая погибла два года назад. В школе «Багратион» собрались старшеклассники, руководители образовательных учреждений муниципалитета, представители Юнармии, «Движения Первых» и депутаты Одинцовского Совета.

«Это будет не просто серия встреч. Это возможность понять, что такое настоящая твердость, стойкость и сила духа, верность своим ценностям и убеждениям, своей Родине и своей вере. Я вижу важный символизм в том, что первый урок пройдет в школе, которая носит имя великого русского полководца, одного из самых выдающихся военачальников российской истории — князя Петра Багратиона, героя Отечественной войны 1812 года. Как и в те годы, сегодня ситуация в мире очень сложная. Россия уже долгое время находится под огромным давлением стран Запада, а последние годы — в прямом конфликте с ними. Наши бойцы в ходе специальной военной операции, жертвуя своим здоровьем и жизнями, каждый день бьются за интересы России. Они защищают наше право на то, чтобы быть по-настоящему суверенной и независимой страной», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Отец Дарьи, российский философ и политолог Александр Дугин рассказал о трагической судьбе дочери. Также он поднял тему важности воспитания патриотизма у современных школьников. Дугин подарил школе «Багратион» четыре книги, которые написала его дочь. Среди них — личный дневник Дарьи «Топи и выси моего сердца», одна философская книга «Эсхатологический оптимизм» и две политических. Самого ученого наградили почетной медалью в честь 60-летия Вооруженных сил СССР.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».