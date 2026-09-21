Алаудинов заявил о сокращении пролетов беспилотников вглубь России

По его словам, этого удается добиваться благодаря мобильным огневым группам. Алаудинов отметил, что МОГ совершенствуются каждый день.

«МОГи выбивают достаточно серьезное количество дронов, которые пролетают на нашу территорию. <…> Их сбивают в несколько эшелонов, и на сегодняшний день вглубь территории прилетает уже все меньше и меньше дронов», — сказал он.

Алаудинов добавил, что работа в этом направлении продолжается, так как не все БПЛА удается уничтожить на первом эшелоне. При этом он подчеркнул, что действия МОГ становятся результативнее, несмотря на усилия украинской стороны по улучшению своих дронов.

Минувшей ночью над российскими регионами уничтожили 244 беспилотника ВСУ.