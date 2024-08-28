Алаудинов заявил о нанесении ВСУ серьезного поражения в Курской области

Алаудинов: ВСУ нанесено серьезное поражение в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Российские военные нанесли серьезное поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в Курской области, противник потерял в результате удара большое количество живой силы. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Сегодня день у наших ребят действительно опять был тяжелый. Но сегодня мы действительно нанесли очень серьезное поражение противнику», — заявил он.

Алаудинов указал на то, что ВСУ в ходе боев с российскими бойцами постепенно лишаются транспорта для передвижения на поле боя.

Во вторник, 27 августа, украинские войска проникли на участок, контролируемый бойцами «Ахмата». В ходе столкновений с российскими силами ВСУ потеряли две единицы техники, а также большое количество пехоты, отметил командир спецназа.

Ранее Алаудинов заявил о мощном продвижении ВС России по всей линии боевого соприкосновения на Донецком направлении.

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