Алаудинов заявил о нанесении ВСУ серьезного поражения в Курской области
Алаудинов: ВСУ нанесено серьезное поражение в Курской области
Российские военные нанесли серьезное поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в Курской области, противник потерял в результате удара большое количество живой силы. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Сегодня день у наших ребят действительно опять был тяжелый. Но сегодня мы действительно нанесли очень серьезное поражение противнику», — заявил он.
Алаудинов указал на то, что ВСУ в ходе боев с российскими бойцами постепенно лишаются транспорта для передвижения на поле боя.
Во вторник, 27 августа, украинские войска проникли на участок, контролируемый бойцами «Ахмата». В ходе столкновений с российскими силами ВСУ потеряли две единицы техники, а также большое количество пехоты, отметил командир спецназа.
Ранее Алаудинов заявил о мощном продвижении ВС России по всей линии боевого соприкосновения на Донецком направлении.