Алаудинов заявил о нанесении ВСУ серьезного поражения в Курской области

Российские военные нанесли серьезное поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в Курской области, противник потерял в результате удара большое количество живой силы. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

«Сегодня день у наших ребят действительно опять был тяжелый. Но сегодня мы действительно нанесли очень серьезное поражение противнику», — заявил он.

Алаудинов указал на то, что ВСУ в ходе боев с российскими бойцами постепенно лишаются транспорта для передвижения на поле боя.

Во вторник, 27 августа, украинские войска проникли на участок, контролируемый бойцами «Ахмата». В ходе столкновений с российскими силами ВСУ потеряли две единицы техники, а также большое количество пехоты, отметил командир спецназа.

Ранее Алаудинов заявил о мощном продвижении ВС России по всей линии боевого соприкосновения на Донецком направлении.