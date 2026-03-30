Алаудинов заявил о массовом дезертирстве в ВСУ

Количество случаев дезертирства в ВСУ достигает сотен тысяч. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с РИА «Новости» .

«У них уже во всех, как говорится, ипостасях, по всем швам государство уже рвется. Бойцы на передовой не хотят воевать, идут массовые самовольные оставления частей, у них и это исчисляется уже сотнями тысяч человек — люди, которые бросают части и уходят», — сказал он.

По словам Алаудинова, боевики Украины стали чаще сдаваться в плен. Им проще стать пленниками, чем продолжить службу. Они используют даже небольшую возможность сдаться. Благодаря этому можно сохранить жизнь, а не умирать за «эту преступную власть».

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие массово дезертируют на Купянском направлении. Ежедневно там гибнут десятки военных ВСУ, а новые подкрепления не приходят.