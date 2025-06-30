Алаудинов рассказал о китайцах и корейцах в составе спецназа «Ахмат»

Спецназ «Ахмат» стал многонациональным, в него вошли представители различных вероисповеданий. Об этом РИА «Новости» сообщил его командир генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, в 2022 году в составе «Ахмата» были только чеченцы. На сегодняшний день они составляют около 25% спецназа, порядка 50% — русские, а оставшиеся 25% — представители других национальностей.

«У меня есть и японец, и китайцы, и корейцы, все, кто добровольно пришел для того, чтобы защищать наше Отечество», — сказал Алаудинов.

Он добавил, что по этой причине и приняли решение менять флаг «Ахмата», сделав такой, который вбирает в себя две основные религиозные конфессии страны: православие и ислам.

Ранее стало известно, что Алаудинова объявили в розыск на Украине. СБУ обвинила командира в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность украинского государства.