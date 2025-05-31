Алаудинов: НАТО готовило ВСУ к операции в Курской области более полугода

Украина более полугода готовилась к вторжению в Курскую область под руководством НАТО. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в интервью РИА «Новости» .

По его словам, комитет штабов Альянса разработал крупную операцию, собрав все доступные ресурсы, технику и подготовленных бойцов.

Военнослужащие проходили обучение в Великобритании и других странах Североатлантического альянса, чтобы провести атаку, которую считали гарантированно успешной.

Как отметил Алаудинов, ВСУ планировали использовать захваченные территории Курской области как аргумент на переговорах, однако российская армия сорвала эти планы и нанесла серьезное поражение противнику.

Попытка вторжения была остановлена, а войска Украины понесли ощутимые потери. Восстановиться после такого провала, по мнению Алаудинова, украинская сторона вряд ли способна.

В конце мая российские войска приступили к формированию зоны безопасности вдоль государственной границы. Она прикроет, в том числе, и Курскую область.