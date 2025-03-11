Алаудинов раскрыл, сколько населенных пунктов осталось освободить возле Суджи

После «броска через трубу» и разгрома подразделений ВСУ в Суджанском районе Курской области российская армия освободила почти все населенные пункты вблизи районного центра. Об этом в разговоре с ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Теперь мы можем констатировать, что, кроме двух-трех населенных пунктов вокруг Суджи, все остальные перешли под контроль российских войск», — сказал он.

Операция прошла на прошлой неделе. Российские военные преодолели путь в 11-12 километров по трубам бывшего магистрального газопровода. Выйдя на поверхности в районе промышленной зоны Суджи, им удалось проникнуть в тыл боевиков ВСУ.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили 12 населенных пунктов на территории Курской области. Речь идет о Агрономе, Богдановке, Бондаревке, Дмитрюкове, Зазулевке, Ивашковском, Колмакове, Кубаткине, Мартыновке, Михайловке, Правде, Южном и более 100 квадратных километрах территории региона.