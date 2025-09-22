Алаудинов раскрыл единственное условие отхода «Ахмата» с позиций

Алаудинов: «Ахмат» может отойти с позиций только на небо

Бойцы «Ахмата» могут отойти с занятых ими позиций только на небо. Об этом заявил командир спецназа Апти Алаудинов, сообщил Telegram-канал «Россия — страна героев» .

«Мы стоим до конца, то есть такого понятия, как отступить, отойти, для нас не существует. <…> „Ахмат“ может отойти, только если он ушел к небу, ко Всевышнему, но не может отойти, оставив позиции врагу», — подчеркнул Алаудинов.

Ранее стало известно, что неизвестные вбросили дипфейк с Алаудиновым для срыва голосования в Курской области. Видео с заявлением командира об участии бойцов в охране избирательных участков в регионе создали с помощью нейросети.