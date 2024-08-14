Алаудинов предположил скорую ликвидацию Зеленского

Алаудинов: «хозяева» Зеленского могут его ликвидировать в ближайшее время

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов предположил, что президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время могут «убить его хозяева». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1» .

По его словам, Зеленский — это «просроченный наркоман», уничтожающий украинский народ и способный напасть на мирное население в Курской области. Нормальным украинского лидера может считать только такое же животное, как и он сам.

«Я надеюсь только на одно, что мы будем его не расстреливать, не сажать, а вешать, как последнюю подлую фашистскую тварь. Я надеюсь, что до того, как мы до него доберемся, его хозяева не убьют, вполне такое может быть в ближайшее время», — заявил Алаудинов.

Кроме того, он признался, что иностранная техника настолько красиво горит в Курской области, что даже не интересно, чье это производство. Процесс ее уничтожения пошел на ура с самого захода в регион.

В первый день своей работы спецназовцы уничтожили 32 единицы на небольшом участке в Мартыново совместно с ССО и второй бригадой спецназа. На второй — 20 единиц техники, на третий — 13.

Алаудинов добавил, что там ВСУ уже «табунами не ездят», подчеркнув, что никто из врагов не уйдет от возмездия.

Ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал, что вторгшиеся в Курскую область боевики ВСУ не ожидали встретить ожесточенное сопротивление со стороны российских военных.