Алаудинов пообещал найти всех причастных к зверскому убийству российского пленного

Алаудинов: украинских боевиков, убивших российского пленного, найдут и накажут

Фото: РИА «Новости»

Украинских боевиков, расстрелявших безоружного российского военнопленного, найдут и накажут. Такое обещание в эфире Первого канала дал замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Я даю слово, что мы будем искать их, где бы они ни находились, и наказывать. Каждый из них получит свое наказание», — пообещал он.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что к националистам из «Азова»*, совершившим это преступление, не может быть никакого милосердия.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что боевики «Азова»* чувствуют себя совершенно безнаказанными. По его мнению, им пообещали «международную крышу».

*Запрещенная в России террористическая организация.

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