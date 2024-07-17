Алаудинов пообещал найти всех причастных к зверскому убийству российского пленного

Украинских боевиков, расстрелявших безоружного российского военнопленного, найдут и накажут. Такое обещание в эфире Первого канала дал замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Я даю слово, что мы будем искать их, где бы они ни находились, и наказывать. Каждый из них получит свое наказание», — пообещал он.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что к националистам из «Азова»*, совершившим это преступление, не может быть никакого милосердия.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что боевики «Азова»* чувствуют себя совершенно безнаказанными. По его мнению, им пообещали «международную крышу».

*Запрещенная в России террористическая организация.