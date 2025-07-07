Бойцы ВС РФ уничтожили украинский опорник на Сумском направлении. Кадры опубликовал в Telegram-канале командир спецподразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Специальная артиллерийская группа „Пресса“ спецназа „Ахмат“ Министерства обороны РФ провела операцию по подавлению опорного пункта противника на Сумском направлении», — написал он.

Российские военные выполнили поставленную перед ними боевую задачу. При этом детали проведенной операции не раскрываются. Также отсутствует информация о потерях среди боевиков ВСУ в результате российских ударов.

В начале операторы Центра «Барс-Сармат» подорвали опорник ВСУ в лесополосе на Запорожском направлении, запустив ударный беспилотник. Дроноводы уничтожили пятерых боевиков ВСУ, расчистив путь для продвижения российских десантников-штурмовиков.