Алаудинов поделился планами на жизнь после окончания СВО

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов признался, что после окончания спецоперации на Украине планирует уйти на пенсию. Об этом он заявил в интервью Kp.ru .

«Мне кажется, я долг Родине отдал. И считаю, что я должен пойти спокойно на пенсию, оставив все для более молодых, с хорошим энергетическим ресурсом ребят, чтобы они тоже могли дерзать во благо нашего Отечества», — заявил офицер.

По его словам, он себя не видит политиком — «нигде и никак». Кроме того, ему много чего хочется сделать, ведь на службе он находится уже 30 лет.

Алаудинов также подчеркнул, что спецоперация закончится в 2024 году, отметив, что большую часть своих прогнозов берет из Священного писания. Окончанию конфликта поспособствуют и выборы в США, и события на Ближнем Востоке, и само состояние Украины, стоящей «на пороге внутренних тяжелых событий».

До этого командир «Ахмата» отметил, что Запад вряд ли оставит президента Украины Владимира Зеленского в живых на фоне провалов украинских боевиков на поле боя, сообщили «Известия».