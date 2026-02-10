Акцию в поддержку бойцов СВО провели в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске прошла акция «Доброе дело — нашим Защитникам», организованная «Волонтерами Подмосковья». В преддверии Дня защитника Отечества жители собрали сладости, а дети написали открытки для участников специальной военной операции.

Наибольшую часть собранной помощи составили сладости. Активное участие приняли юные жители округа — они подготовили праздничные открытки и письма с теплыми словами для бойцов.

«В Солнечногорске сбор помощи не прекращается, мы будем и впредь поддерживать ребят всем возможным», — сказала начальник отдела молодежной политики администрации округа Марина Гасымова.

Все собранные гуманитарные грузы направят на склад в Одинцово для сортировки и последующей отправки в зону проведения специальной военной операции.

Жители Солнечногорска могут продолжить участие в сборе помощи. Пункты приема работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресам: улица Дзержинского, дом 13 (кабинет 11, 4 этаж) и улица Вертинская, дом 1. Всего на территории Подмосковья функционируют 86 пунктов сбора гуманитарной помощи, организованных «Волонтерами Подмосковья».