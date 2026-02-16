Акцию «Тепло для Героя» провели в Щелкове

В городском округе полным ходом идет Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя», приуроченная к 23 февраля. К инициативе присоединились участники проекта «Активное долголетие».

Для пожилых людей это не просто сбор гуманитарной помощи, а возможность передать бойцам на передовую поддержку и домашний уют. Пенсионеры подошли к делу творчески. Помимо формирования стандартных наборов, они своими руками изготовили праздничные открытки.

Состав посылок собирали с учетом пожеланий самих бойцов и зимних условий. В коробки упаковали теплые вещи — носки, перчатки, термобелье, «сладкие наборы», чай и кофе, а также средства личной гигиены.

Волонтеры возьмут на себя логистику: в ближайшее время «теплые посылки» из Щелкова будут доставлены непосредственно в зону проведения специальной военной операции.