Акцию по сбору гумпомощи для участников СВО организовали в Дзержинском

В Молодежном центре «Лидер» города Дзержинский городского округа Люберцы организована акция по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Она приурочена ко Дню добровольца России, который отмечают 5 декабря.

Желающие могут принести продукты питания — консервы, крупы, сладости и чай; средства личной гигиены — зубную пасту, влажные салфетки; медицинские препараты для симптоматического лечения простуды и гриппа, пластыри, крем для рук и обезболивающие, а также теплые носки и перчатки.

Важно, чтобы продукты питания и медпрепараты были новыми, с действующим сроком годности.