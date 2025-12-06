Акцию по сбору гумпомощи для участников СВО организовали в Дзержинском
В Молодежном центре «Лидер» города Дзержинский городского округа Люберцы организована акция по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Она приурочена ко Дню добровольца России, который отмечают 5 декабря.
Желающие могут принести продукты питания — консервы, крупы, сладости и чай; средства личной гигиены — зубную пасту, влажные салфетки; медицинские препараты для симптоматического лечения простуды и гриппа, пластыри, крем для рук и обезболивающие, а также теплые носки и перчатки.
Важно, чтобы продукты питания и медпрепараты были новыми, с действующим сроком годности.
Принести гуманитарную помощь можно в Молодежный центр «Лидер» в Дзержинском на улице Лермонтова, дом 42 с понедельника по пятницу. Время работы Центра с 9.00 до 17.00.
«Волонтеры Подмосковья», «Единой России», МГЕР, «Движения Первых» и другие волонтерские организации — благодарю за то, что в трудные минуты вы всегда приходите на помощь, за ваш неоценимый вклад в Победу», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Напомним, в добровольческом движении Люберец более шести тысяч человек — почти две тысячи присоединились только в 2025 году. И по развитию волонтерства городской округ уверенно лидирует среди муниципалитетов Подмосковья.