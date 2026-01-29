Акцию по изготовлению подушек для участников СВО провели в Черноголовке

В сельском клубе села Ивановское состоялась очередная благотворительная акция «СВОих не бросаем». Мероприятие, объединившее десятки неравнодушных жителей, было посвящено изготовлению специальных подушек, которые будут направлены в зону проведения специальной военной операции.

В течение нескольких часов в стенах клуба кипела работа. Участники акции — от молодежи до представителей старшего поколения — разделили обязанности: одни занимались раскроем флиса, другие наполняли заготовки поролоном. Каждое изделие проверялось на прочность и удобство.

«Такие встречи проходят у нас регулярно. Это не просто работа, а способ выразить нашу общую сопричастность и благодарность бойцам. Мы видим, как активно откликаются сельчане, приходя целыми семьями», — сообщили организаторы.

Администрация культурно-досугового центра выразила признательность всем участникам за их труд, душевное тепло и готовность помогать. Готовые изделия в ближайшее время будут переданы в пункты сбора гуманитарной помощи для дальнейшей отправки на передовую.