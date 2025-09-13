Акцию «Письмо солдату» провели в парке Толстого в Химках

Дети и взрослые отправили послания военнослужащим в рамках патриотической акции «Письмо солдату». Все посылки передадут на фронт участникам СВО.

«Акция „Письмо солдату“ объединила детей и взрослых вокруг общей цели — поддержать бойцов добрым словом и частичкой тепла. Мы верим, что искренние послания из Химок подарят нашим героям силы и напомнят им: о них помнят, ими гордятся и ждут дома», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Участники акции поблагодарили бойцов за службу и пожелали им крепкого здоровья, мужества и возвращения домой.

«Такие акции воспитывают в подрастающем поколении чувство патриотизма и ответственности за будущее страны. Очень важно, что именно дети своими словами благодарят и поддерживают наших защитников. Это не только добрая традиция, но и вклад в укрепление духовной связи между фронтом и мирным тылом», — подчеркнула депутат Инна Монастырская.

