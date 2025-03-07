Акция «Цветы мамам героев» прошла в Богородском округе

Целью мероприятия было оказание поддержки и внимания к матерям и женам военнослужащих. В преддверии Международного женского дня девушек поздравил депутат Богородского городского округа Павел Волнов.

За каждым бойцом стоит сильная женщина, которая его поддерживает и обязательно ждет, чья любовь и сила вдохновляют на подвиги. Это матери, жены, сестры — те, кто согревают своим теплом, молятся за их безопасность и верят в их возвращение. Они — настоящие героини.

В преддверии Международного женского дня депутат Богородского округа Павел Волнов вместе с молодогвардейцами поздравил родственников защитников Отечества с наступающим весенним праздником. Навестили и тех, чьи мужья и сыновья погибли, исполняя свой воинский долг.

«Не передать словами ту силу и мужество, которые исходят от женщин-матерей, воспитавших достойных сыновей-защитников. Они заслуживают нашего восхищения и глубокого уважения. Наша задача — окружить заботой и вниманием, быть рядом, помогать и поддерживать каждую минуту», — подчеркнул депутат.