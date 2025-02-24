Акция сбора гумпомощи для бойцов СВО к 23 февраля прошла в Красногорске

В центре «Забота» в Красногорске состоялась патриотическая акция ко Дню защитника Отечества. Волонтеры создали изделия для военнослужащих и собрали гуманитарную помощь.

Участниками акции стали жители Красногорска и Истры, общественники, члены Ассоциации ветеранов СВО Московской области. В центре провели мастер-классы по плетению «узелков Победы» и маскировочных сетей, антидроновых штор и браслетов выживания.

Кроме того, все желающие могли поучаствовать в тренировке по сборке и разборке автоматов. Его провели юнармейцы из отряда «Гвардия». Также здесь можно было увидеть арсенал современного обмундирования и вооружения.

«Вместе мы сплели десятки браслетов выживания, антидроновых штор и маскировочных сетей, подготовили почти сотню напутственных писем военнослужащим! Искренне благодарю всех, кто пришел в „Заботу“ в преддверии важного праздника», — отметил депутат Государственной думы Сергей Колунов.