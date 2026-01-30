Акция поддержки участников СВО пройдет в парках Воскресенска 6 февраля

В пятницу, 6 февраля, в парках усадьбы Кривякино и «Москворецкий» пройдет акция «Письмо солдату» в поддержку участников специальной военной операции. Кроме того, жителей и гостей округа приглашают в парки на разнообразные бесплатные мероприятия.

В парке усадьбы Кривякино детей в возрасте от шести лет ждут творческие мастерские в павильоне около фонтана, викторины и игровые программы на главной площади. Около лабиринта состоятся занятия по рубке шашкой.

В парке «Москворецкий» во вторник, 3 февраля, пройдет игровая программа для детей. Посетители смогут поиграть в настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме для детей проведут «Веселую зарядку». В четверг, 5 февраля, в павильоне состоится мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?», а любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут позаниматься северной ходьбой.