Акция поддержки участников СВО началась в Люберцах

В рамках инициативы «Тепло для героя» жители округа передали участницам проекта «Активное долголетие» 10 килограммов пряжи. Из нее женщины свяжут носки для бойцов ко Дню защитника Отечества.

Как отметила депутат местного Совета депутатов Евгения Ерченкова, активистки уже не раз доказывали, что могут быстро связать несколько пар теплых носков. Для военнослужащих это реальная помощь, а для самих женщин — возможность внести свой вклад в общее дело.

Готовые изделия передадут бойцам вместе с гуманитарным грузом к празднику. В каждую посылку женщины по традиции вкладывают небольшие записки со словами поддержки.

Акция «Тепло для героя» продлится до 23 февраля. Все желающие могут принести вязаные изделия для военнослужащих — носки, шарфы, манишки, перчатки, а также письма с добрыми пожеланиями и медикаменты.