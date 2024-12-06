Акция «Подарок солдату» в поддержку бойцов СВО началась в Мытищах

Собирать подарки для военнослужащих в зоне проведения спецоперации будут в школах округа. Посылки будут состоять из необходимых вещей и писем для наших защитников.

Акция «Подарок солдату» стала доброй традицией для жителей Мытищ. Присоединиться к ней могут все желающие.

Наши защитники — участники спецоперации — встретят Новый год вдали от дома Новый год и в день, когда принято дарить и получать подарки, собравшись вместе за праздничным столом, им на передовой еще сильнее понадобится поддержка и забота. Именно поэтому акция станет важной поддержкой бойцов.

Подарок соберут из двух частей. Первая — набор полезных и необходимых предметов (носки, влажные салфетки, набор для бритья, зубная паста и щетка, батарейки АА, сладости, чай, кофе, противовирусный препарат (ремантодин). Вторая — подарки для души письма, рисунки, открытки со словами поддержки.

Центрами сбора подарочных наборов станут образовательные учреждения. Соберут наборы в школах округа, после чего волонтеры доставят их к местам отправки в части. Школьники смогут принести предметы из списка в образовательное учреждение. Акция продлится до 25 декабря.

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