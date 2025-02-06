Акция по сбору теплых вещей для бойцов СВО началась в Химках

Ежегодное мероприятие «Тепло для героя» проходит в городском округе по инициативе «Единой России». Целью акции является сбор теплых и вязаных вещей для участников специальной военной операции.

Депутат окружного совета Артур Каримов отметил, что мероприятие проходит в рамках партийного проекта «Старшее поколение». Участники клуба «Активное долголетие», жители «серебряного» возраста, своими руками вяжут для военнослужащих шарфы, носки и другие теплые вещи. Гуманитарный груз с одеждой отправят на фронт ко Дню защитника Отечества.

«Эта добрая акция — знак нашей благодарности и поддержки тем, кто защищает страну. Каждая вещь, связанная с заботой, согревает не только тело, но и душу», — отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Акция будет продолжаться до 19 февраля. Стать ее участником может любой неравнодушный житель Химок. Пункт сбора гуманитарной помощи работает по будням с 9:00 до 18:00 и расположен в местном отделении «Единой России» по адресу: проспект Мельникова, дом 12.