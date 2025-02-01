Акция по сбору подарков для участников СВО началась в Дмитрове

Патриотическая акция ко Дню защитника Отечества началась в Центральном дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове. Волонтеры собирают подарки и поздравительные открытки для участников СВО.

Прием подарков будет организован в фойе Дворца культуры с 3 февраля. Принять участие в акции может любой желающий. На конверте необходимо написать «Подарки для своих». Доставкой груза займутся волонтеры.

Акция продлится до 16 февраля по адресу: Дмитров, Профессиональная, 92. Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (496) 224-09-14.

Заместитель главы Дмитровского муниципального округа Вадим Антонов подчеркнул, что добрые слова, поздравления и благодарности поддержат бойцов.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.