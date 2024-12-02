Акция по сбору новогодних подарков для детей началась в Воскресенске

Первыми участниками благотворительной акции «Добрый Новый год» стали волонтеры молодежного центра «Олимпиец». Они собрали сладости для юных жителей новых российских территорий и приграничных районов Белгородской и Курской областей.

Добровольцы приготовили для ребят пряники, печенье, леденцы и конфеты, которые подарят им праздничное настроение. Активисты также планируют собрать для детей книги и развивающие игрушки.

Акция проходит в рамках большого гуманитарного проекта «Доброе дело». Он также включает в себя сбор гуманитарного груза для участников специальной военной операции. Волонтеры передают в зону фронта продукты, медикаменты, теплые вещи, средства личной гигиены и технику.

Всех неравнодушных жителей муниципалитета пригласили присоединиться к акции. Принести подарки для детей и гуманитарную помощь для участников СВО можно в будние дни с 9:00 до 19:00 по адресу: улица Цесиса, дом № 17.

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