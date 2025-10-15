Акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО пройдет в Королеве с 20 по 24 октября
В преддверии Дня народного единства молодежный центр «Космос» в Королеве объявил о начале акции по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, а также для жителей новых регионов. Сбор гуманитарной помощи будет проходить с 20 по 24 октября включительно.
Как отмечают организаторы, каждая переданная вещь станет неоценимой поддержкой тем, кто нуждается в помощи и заботе.
Неравнодушные жители и предприниматели могут передать бойцам средства личной гигиены, теплые вещи, продукты длительного хранения, питьевую воду, инструменты, медикаменты и другое. С подробным списком можно ознакомиться по ссылке.
Сдать гуманитарную помощь можно в двух пунктах молодежного центра «Космос»: на улице Гагарина, дом № 19, и в микрорайоне Первомайский на улице Советская, дом № 18 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 10:00 до 17:00.
Кроме того, дополнительный день сбора пройдет 18 октября с 15:00 до 17:00 в обоих пунктах.