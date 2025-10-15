Акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО пройдет в Королеве с 20 по 24 октября

В преддверии Дня народного единства молодежный центр «Космос» в Королеве объявил о начале акции по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, а также для жителей новых регионов. Сбор гуманитарной помощи будет проходить с 20 по 24 октября включительно.

Как отмечают организаторы, каждая переданная вещь станет неоценимой поддержкой тем, кто нуждается в помощи и заботе.

Неравнодушные жители и предприниматели могут передать бойцам средства личной гигиены, теплые вещи, продукты длительного хранения, питьевую воду, инструменты, медикаменты и другое. С подробным списком можно ознакомиться по ссылке.