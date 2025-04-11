Акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО пройдет в Истре 12 апреля

В эти выходные жители округа Истра смогут принять участие в большом сборе гуманитарной помощи для участников СВО. Пройдет он в молодежном центре «МИР».

Акция называется «Доброе дело — нашим защитникам», любой желающий может принять участие. Можно принести: новую одежду и обувь, нательное белье 44-66 размера, перчатки (строительные, тактические, обычные), балаклавы, маскировочные костюмы 48-60 размера, бронежилеты, каски, наколенники, налокотники, мультитул, баффы и дождевики в защитной расцветке, тактические очки, тактические наушники, берцы, резиновые сапоги.

А также технику и специальное оборудование: генераторы, портативные газовые горелки, ремонтные работы, ключи, пилы (обычные, дизель-бензиновые), дрели и тд. И конечно же продукты питания, одноразовую посуду, медикаменты, костыли, палки, инвалидные коляски, жгуты и турникеты и гемостатические бинты. Еще бойцы очень просили средства личной гигиены, моющие бытовые средства, влажные салфетки, полотенца и туалетную бумагу.

Акция проходит С 12 апреля по 13 апреля с 10:00 до 20:00.