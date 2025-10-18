Акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО пройдет в Химках с 20 по 26 октября

С 20 по 26 октября в Химках пройдет акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи для защитников, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, а также для мирных жителей исторических территорий и приграничных районов. Мероприятие посвятили Дню народного единства.

Каждый желающий может принести в пункты приема медикаменты, теплую одежду и обувь, средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения, снаряжение, предметы быта, а также школьные принадлежности.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева отметила, что накануне Дня народного единства акция «Доброе дело» приобретает особое значение.

«Этот праздник символизирует нашу сплоченность и готовность вместе преодолевать любые трудности. Уверена, что жители Химок проявят свою щедрость и милосердие, оказав помощь тем, кто в ней нуждается. Вместе мы — сила!» — добавила народный избранник.

Пункты приема помощи расположены в городском округе Химки по следующим адресам: Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» в Химках на улице 9 Мая, дом № 18 Б, телефон 8 (995) 919-37-76, в деревне Брехова, дом № 72, телефон 8 (495) 572-32-28, в Химках на Совхозной улице, дом № 4, телефон 8 (985) 634-43-91, на Московской улице, дом № 21, телефон 8 (985) 634-75-39, на Юбилейном проспекте, дом № 33/2, подъезд № 3, телефон 8 (985) 634-67-97, в поселке Лунево, строение № 26, 2 этаж, кабинет 13, телефон 8 (495) 572-03-29, в микрорайоне Подрезково на Центральной улице, дом № 1 А, телефон 8 (965) 353-59-31, в микрорайоне Сходня, на улице 7-й Гвардейской дивизии, дом № 21, телефон 8 (985) 634-43-91. Время приема: с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.

Отметим, что медикаменты должны быть с действующим сроком годности, вещи — чистыми и пригодными для использования. Желательно указывать на упаковке состав и назначение содержимого.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.